Il 18 gennaio recital del pianista Gabriele Strata alla Galleria d’Arte Civica di Sofia

L’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e il Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica hanno organizzato per Giovedì 18 gennaio 2024 un recital del pianista Gabriele Strata che avrà luogo presso la Galleria d’Arte Civica di Sofia con inizio alle ore 19,00.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo promosso dal CIDIM unitamente all’Accademia Chigiana di Siena e la Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro di Imola cui ha aderito l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia nella convinzione - come ha dichiarato la direttrice dott.ssa Maria Mazza - della necessità di promuovere i giovani talenti italiani e specificatamente musicali all’estero permettendo da un lato ad essi d’iniziare una carriera internazionale e dall’altro di continuare a far conoscere anche in Bulgaria la qualità che la scuola musicale italiana continua a esprimere.

Definito dalla critica “un talento cristallino di straordinaria sensibilità e dalla tecnica completa”, Gabriele Strata si sta imponendo nel panorama musicale come pianista emergente della sua generazione. Nel 2018 si è aggiudicato il primo premio unanime alla XXXV edizione del prestigioso Premio Venezia, in occasione del quale gli sono state conferite la Targa del Presidente della Repubblica e la Medaglia della Presidenza del Senato. In qualità di vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel giugno 2016 gli è stata inoltre consegnata dalla Presidente On. Laura Boldrini la medaglia della Camera dei Deputati per meriti artistici. Nel 2021, inoltre, il comitato scientifico della Fondazione Teatro la Fenice gli ha conferito lo storico premio “Una vita nella musica” giovani. Recentemente ha vinto il concorso internazionale di Rio de Janerio.

Si esibisce con regolarità̀ in Italia e all’estero per prestigiose istituzioni tra cui il Lincoln Center di New York per la Chamber Music Society, il Barbican Centre e Cadogan Hall di Londra con la Guildhall Symphony Orchestra e English Schools Orchestra, la Berliner Philharmonie con la Berlin Symphony Orchestra, St. David’s Hall di Cardiff con Cardiff Philharmonic Orchestra, il National Centre for Performing Arts di Mumbai con la Chamber Orchestra of India, a Venezia con l’Orchestra del Teatro la Fenice.

L'artista ha già tenuto recital in alcune delle sale da concerto più importanti d’Europa, fra cui la Royal Concertgebouw di Amsterdam, Wigmore Hall di Londra, il Teatro La Fenice di Venezia, la Philharmonic Hall di Bratislava, la Laeiszhalle di Amburgo. Suoi recital sono stati trasmessi regolarmente su Rai Radio 3, Sky Classica HD e la portoghese Radio Antena 2.

Gabriele Strata si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Vicenza con 10, lode e menzione d’onore sotto la guida di Riccardo Zadra e Roberto Prosseda. A solo 19 anni ottiene il Master’s degree alla prestigiosa Yale University sotto la guida di Boris Berman. Attualmente si sta perfezionando all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, con Benedetto Lupo, e a Londra alla Guildhall School of Music con Ronan O’Hora. Nel corso del suo recital il giovane e valente pianista Gabriele Strata eseguirà i 3 Notturni Op.15 di Fryderyc Chopin, la Sonata Op.40 n.2 in si minore di Muzio Clementi e la Sonata in fa minore n. 3 op.5 di Johannes Brahms.