Il Cantatour fa tappa a Matera, la Città dei Sassi a due passi dalle bellezze di Puglia: viaggio sulla Murgia

Dopo Polignano e Putignano, ecco Matera. La terza tappa del Cantatour 2023, il tour di Radiobari supportato da Pugliapromozione e dalla Regione Puglia, giovedì 26 ottobre è in programma nella Città dei Sassi: canzoni e gag comiche, musica e risate animeranno il cineteatro comunale Gerardo Guerrieri. Come sempre sarà Renato Ciardo a intrattenere e rendere partecipe il pubblico, con il supporto della voce fuori campo di Silvia De Sandi, autrice dello spettacolo. Ospite dell’evento sarà Francesco Baccini, artista ligure vero e proprio simbolo del cantautorato made in Italy. Info e prenotazioni su https://cantatour.cliccail.link/

Simbolo di Matera, invece, sono naturalmente i due rioni Sassi: Caveoso e Barisano, dal 9 dicembre 1993 riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. I Sassi di Matera, primo sito dell'Italia meridionale a ricevere il riconoscimento UNESCO, si distendono in due piccole valli separate tra loro dallo sperone roccioso della Civita. Un ottimo punto di partenza per visitare le bellezze della vicina Puglia, in primis quelle della Murgia, che proprio lungo il territorio pugliese e quello lucano si sviluppa in tutto il suo splendore tra verde e scenari assai simili a quelli dei canyon americani.

Una caratteristica tipica della parte meridionale della Murgia, infatti, è rappresentata dalle gravine. La gravina è una erosione carsica paragonabile proprio ai canyon americani, con pareti ripide e profondità, in alcuni punti, anche superiore ai 200 metri: la più grande, per estensione e profondità, è la gravina di Laterza, nel Tarantino, considerata l’esempio più rappresentativo del fenomeno carsico-tettonico a livello europeo. Una vera e propria oasi naturale che si sviluppa all’interno del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.

L’Oasi Gravina di Laterza, quindi, si dispiega per 12 chilometri tra piante e animali tipici del Mediterraneo. L’intera area, sottoposta a tutela come oasi di protezione dal 1984, è gestita dalla LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, dal 1999. Immersa in un habitat tipicamente mediterraneo di pseudosteppa ricca di vegetazione, l’oasi sfoggia pinete, querce di fragno e foreste di lecci popolate soprattutto da rapaci a serio rischio di estinzione. Una meta ideale, quindi, sia per gli amanti del birdwatching sia per i tanti appassionati di trekking.

Imperdibile in zona è anche il Parco Nazionale dell’Alta Murgia che, esteso dalla costa adriatica ai rilievi lucani, custodisce l’ultimo esempio di steppa mediterranea presente in Italia. Costituito prevalentemente da rocce calcaree, tufi e depositi di argille, tutto l’altopiano è ricco di funghi, lampascioni, asparagi selvatici e cardoncelli. Nel verde spiccano le costruzioni in pietra a secco che, durante la transumanza, servivano da ricovero per gli animali. Possenti e maestose le masserie, alcune fortificate come veri e propri castelli. Fiore all’occhiello del parco è Castel del Monte, super maniero voluto da Federico II.

Non c’è Murgia poi senza Valle d'Itria, porzione di territorio della Puglia centrale a cavallo tra la città metropolitana di Bari, la provincia di Brindisi e quella di Taranto. Il suo territorio, infatti, coincide proprio con la parte meridionale dell'Altopiano delle Murge. La principale peculiarità della valle sono naturalmente i trulli: le tipiche ed esclusive abitazioni in pietra a forma di cono, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. La Valle d’Itria comprende interamente i territori di Martina Franca, Ceglie Messapica, Ostuni, Cisternino, Locorotondo, Alberobello ed in piccolissima parte Noci.

C’è poi la Murgia materana, situata all'estremità orientale della Basilicata e proprio al confine con la Puglia, che costeggia i Sassi. Anche in questa zona c’è un castello da ammirare. Si tratta del Castello Tramontano: imponente struttura in stile aragonese, con un maschio centrale e due torri laterali rotonde, rimasta incompiuta per l'uccisione del conte Giancarlo Tramontano da parte della popolazione materana nel 1514. Fortino del Cantatour di Radiobari, invece, sarà il cineteatro Guerrieri. Con il pubblico in sala come sempre protagonista della serata attraverso esibizioni canore sui testi di artisti pugliesi. Il Cantatour è un format musicale promosso da Pugliapromozione