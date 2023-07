Il cartellone del teatro Ciak di Roma fra gialli classici e nuovi autori

Non mancheranno, come da tradizione, i gialli d'autore fra le anteprime nazionali e le produzioni che caratterizzano il cartellone della prossima stagione del teatro Ciak di Roma, la cui direzione artistica è affidata a Mariano Rigillo; sala che si è recentemente aggiudicata il 'Premio Nazionale Franco Enriquez 2023' per la categoria Teatri e luoghi di spettacolo, nella sezione riservata alla migliore programmazione.

Nella nuova stagione, calcheranno il palcoscenico di via Cassia interpreti come Violante Placido, Ninni Bruschetta, Giorgio Colangeli, Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri, Rodolfo Laganà, Sandra Collodel, oltre allo stesso Mariano Rigillo, per regie che portano la firma fra gli altri di Guglielmo Ferro, Patrick Rossi Gastaldi, Giancarlo Nicoletti e quella 'storica' di Maurizio Scaparro.

Ad alzare il sipario il 28 ottobre saranno Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini protagonisti della commedia umoristica 'La Signora Omicidi', diretta da Guglielmo Ferro. A seguire, arriverà per la prima volta a teatro in Italia uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, il 'Tenente Colombo' per un giallo scritto dagli autori originali della serie tv Richard Levison & William Link, che ha già registrato cinque anni di sold-out in Inghilterra e Francia, protagonista nella versione italiana Gianluca Ramazzotti, con la partecipazione straordinaria di Nini Salerno.

Attesa per l'anteprima di '1984' di George Orwell, affidata alla regia di Giancarlo Nicoletti e alla compagnia teatrale composta da Ninni Bruschetta, Giancarlo Commare e Violante Placido. L'anno nuovo si aprirà con la riproposizione di 'I due Papi' che rivedrà in scena Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli nei ruoli di Jorge Mario Bergoglio e Joseph Ratzinger su testo Anthony McCarten già adattato anche per il cinema e nominato come miglior sceneggiatura agli Oscar e ai Golden Globe.

Marchio di fabbrica del teatro Ciak, non mancherà poi il sodalizio con il Teatro Stabile del Giallo con tre produzioni: 'A cena con delitto', 'Sherlock Holmes' e 'La trappola di Maigret' da Georges Simenon.

Spazio quindi a due autori italiani contemporanei: Gianni Clementi per 'La stella di San Lorenzo' con Rodolfo Laganà e Sandra Collodel diretti da Patrick Rossi Gastaldi; e Giuseppe Manfridi per 'La Pianista' con Guenda Goria, prodotto dalla Compagnia Mauri-Sturno con la regia 'storica' di Maurizio Scaparro, sulla figura di Clara Schumann, con musiche di Schumann, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Listz. La stagione si chiuderà il 26 maggio con l'ultima replica di 'Moscow Shadows - L’Ombra di Mosca' interpretato da Paila Pavese.

(di Enzo Bonaiuto)