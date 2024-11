Il figlio di Mina: "Quando si vede in tv dice 'Ussignur' e cambia canale..."

"In tv quando ci sono celebrazioni di Mina lei cambia canale e in cremonese dice 'Ussignur'. Si annoia tanto a vedere sé stessa in televisione, non vuole essere celebrata". A parlare così di sua madre Mina è Massimiliano Pani, incontrando a Milano la stampa per la presentazione del nuovo disco di inediti della Tigre di Cremona, 'Gassa d'amante', in uscita il 22 novembre prossimo.

L'ultima apparizione sul piccolo schermo risale all'11 maggio 1978 nel programma Milleluci. Da allora non ha più partecipato a trasmissioni o eventi in televisione. "Mina è una musicista e un'intellettuale - sottolinea il figlio - una donna molto ironica e intelligente. Lei ha abbandonato il personaggio Mina perché è più forte. Tanti artisti sono legati al proprio personaggio ma Mina sta benissimo da sola, con sé stessa, con quella ragazza di Cremona che ha bisogno di rispetto. Non si preoccupa se la dimenticheranno, la amano nonostante questo".