Il FilmFestival di Villa Medici a Roma per terza edizione 2023, dal 13 al 17 settembre

Il Festival di Film di Villa Medici torna a Roma dal 13 al 17 settembre. Intanto sono stati annunciati i nomi dei tre componenti della Giuria di questa terza edizione. Nata nel 2021, la manifestazione esplora i legami sempre più stretti tra cinema e arte contemporanea, proponendosi di scoprire opere cinematografiche emergenti.

Per la sua terza edizione, il Festival continuerà a percorrere la strada intrapresa nei due anni precedenti presentando una rosa di film di generi e forme diverse, in grado di mettere a nudo pratiche e tendenze emergenti, di testimoniare la porosità esistente tra cinema e arte contemporanea. Per una settimana, vengono ospitati artisti e registi all'Ambasciata di Francia di Trinità dei Monti per incontri e proiezioni che stimolano l'emulazione artistica del linguaggio cinematografico.

La manifestazione si articola in tre parti: la Competizione Internazionale con 12 pellicole recenti di ogni genere e durata; il programma parallelo Focus con film di artisti fuori concorso, masterclass e incontri d'eccezione; le proiezioni sul Piazzale, che riuniscono tutto il pubblico per assistere all'aperto ai film, con molte anteprime, ma anche di classici del grande schermo, proiettati in edizione restaurata. (segue)

Se l'evento del 2022 ha premiato Le Champ des mots, un affresco politico della regista libanese Rania Stephan (Premio Villa Medici per il miglior film 2022), così come la sorprendente commedia poliziesca Gigi la legge di Alessandro Comodin (Premio Speciale della Giuria 2022), la selezione del prossimo concorso si immergerà ancora una volta in storie inquietanti, commoventi e impegnate.

Nell'attesa di svelare le pellicole selezionate per il concorso e il programma completo, Villa Medici rende nota la giuria che presiederà durante questa terza edizione.

E' composta dalla regista Alice Diop, dall'artista Cyprien Gaillard e dalla direttrice del Centre Pompidou-Metz Chiara Parisi; assegnerà due premi, cioè il Villa Medici per il miglior film e quello Speciale della Giuria per una pellicola singolare che ha attirato l'attenzione dei giurati. Questi riconoscimenti, a titolo oneroso, offrono inoltre ai registi l'opportunità di partecipare a una residenza di scrittura proprio a Villa Medici.