Il musical ''Matilda'' per la prima volta in Italia, al Sistina con Luca Ward e The Pozzolis

Per la prima volta nella storia del musical, una 'Matilda' italiana: la storia scritta da Roald Dahl, l'autore della 'Fabbrica di cioccolato', resa celebre dal film di Danny DeVito ('Matilda 6 Mitica') del 1996 e più recentemente dalla serie tv di Netflix con Emma Thompson in onda lo scorso anno, andrà in scena, su adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo, dal 7 dicembre al teatro Sistina di Roma, con Luca Ward nei panni 'en travesti' della terribile preside Trinciabue, con Giulia Fabbri per la maestra Dolcemiele, con The Pozzolis Family ovvero Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione quali genitori di Matilda, interpretata dalla giovanissima Giulia Chiovelli, 11 anni, uscita dalla Accademia Sistina creata da Piparo, che del teatro è direttore artistico. Musiche di Tim Minchin suonate rigorosamente dal vivo, con undici elementi guidati da Federico Zylka con la direzione musicale di Emanuele Friello.

"Sono sempre rimasto folgorato da questo spettacolo, ogni volta che lo andavo a vedere a Londra; finalmente, posso metterlo in scena al Sistina e portarlo poi in tour, da febbraio a Milano al nostro Sistina Chapiteau - esclama soddisfatto Massimo Romeo Piparo - La bambina, i suoi genitori, la maestra buona e la preside cattiva, sono i protagonisti, ovvero il mondo della scuola e della famiglia, due istituti oggi descritti come in difficoltà. Su tutto, aleggia il sentimento della cattiveria; e non si può purtroppo non sottolineare come proprio in questi giorni sperimentiamo la cattiveria anche estrema. Questo musical, con i suoi temi, si incastra perfettamente con i tempi che stiamo vivendo e nelle cronache di più recente attualità. Al centro del racconto, figurano poi i diritti dei bambini che vanno protetti, sulla scena come nella realtà".

A questo proposito, l'attore coprotagonista Luca Ward esprime la sua "gioia d'artista per lavorare accanto a una straordinaria squadra di ragazzi: mandiamo avanti loro, noi agiamo nelle retrovie. Sarà anche l'occasione per portare a teatro il pubblico più giovane, anche adolescente. A me - "esauriti tutti i ruoli maschili", come si giustifica scherzosamente il regista Massimo Romeo Piparo - tocca fare per la prima volta una donna, anche se estremamente dura, energica, forte, potente, quasi un gladiatore... Non è semplice, sarà una specie di cartone animato". E il direttore artistico del Sistina concorda, descrivendo lo spettacolo come "una realtà surreale, dal ritmo sostenuto, per una sorta di fumetto a colori che va in scena". E la curiosità non fa che crescere...

(di Enzo Bonaiuto)