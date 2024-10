Il nuovo album di Giuse The Lizia 'Internet': "Oggi nasce tutto dal web"

Esce domani 'Internet', il nuovo album di Giuse The Lizia (Maciste dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), che oltre alla traccia 'Piccoli piccoli' insieme a centomilacarie, conterrà 11 brani, tra cui 'Tonight gospel', con la speciale partecipazione di Mecna. “Scegliere come chiamare un disco è sempre un’operazione complicata - spiega il cantante -. Alla fine mi sono accorto che tutto quello che avevo scritto e raccontato era accomunato da Internet, soprattutto le relazioni e i rapporti. Oggi nasce tutto da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Su Internet ci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po’ più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo”.

'Internet' è un album che racconta tutta la fatica e la bellezza dei vent’anni, quando ancora si sta cercando il proprio posto nel mondo. In questo album l’artista ha sperimentato a livello di sound, passando dal cantautorato al rap, al pop punk e al funky, dimostrando ancora una volta una grande crescita a livello musicale. Undici tracce da cantare a squarciagola, in cui Giuse The Lizia racconta, con estrema sincerità, una generazione molto spesso incompresa, con le sue notti insonni e le storie con gli amici di una vita, gli amori che sembrano poter durare per sempre e l’incertezza per quello che sarà il futuro. Di seguito la tracklist completa: 1. 'Direzione' 2. 'Flash' 3. 'Give me love' 4. 'Radical' 5. 'Piccoli piccoli' feat. centomilacarie 6. 'Tonight gospel' feat. Mecna 7. 'Solo un’idea' 8. 'scs' 9. 'Baby' 10. 'x te che mi conosci così bene' 11. 'Persi da un po'.

Nei giorni precedenti all'annuncio l’artista ha inoltre condiviso sul suo profilo Instagram due session speciali: uno spoiler di 'x te che mi conosci così bene', uno dei pezzi inediti del nuovo lavoro in studio, e una versione piano e voce di 'Solo un’idea'. L’album sarà disponibile oltre che in digitale anche nei seguenti formati fisici: - vinile bianco autografato, musicassetta. Dopo un tour estivo che l’ha visto portare la sua musica in giro per i principali festival italiani e allo Sziget Festival di Budapest, Giuse The Lizia ripartirà con una serie di appuntamenti autunnali nei club, che si concluderanno il 25 novembre con un concerto evento all’Alcatraz di Milano. Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation: 16 novembre Napoli - Duel club; 17 novembre Roma - Largo Venue, 20 novembre Bologna - Locomotiv - sold out; 21 novembre Bologna - Locomotiv; 22 novembre Padova - Hall; 24 novembre Torino - Milk, 25 novembre Milano - Alcatraz.