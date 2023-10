Il teatro Giovanni Laterza di Putignano ospita la seconda data del Cantatour 2023

Link Regione Puglia

Musica e arte, cultura e cibo si incontrano a Putignano per la seconda tappa del Cantatour 2023, il tour di Radiobari supportato da Pugliapromozione e dalla Regione Puglia che venerdì 20 ottobre proseguirà il proprio viaggio dando vita a una serata imperdibile al teatro comunale Giovanni Laterza. Ancora una volta, dopo il successo del primo appuntamento a Polignano, sarà Renato Ciardo a intrattenere e rendere partecipe il pubblico con il supporto della voce fuori campo di Silvia De Sandi, autrice dello spettacolo. Ospiti dell’evento saranno Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale.

Il terzetto musicale tutto al femminile si esibirà, quindi, sul palco del teatro Laterza: uno dei più caratteristici e antichi del sud-est Barese. Sin dai primi anni del 1600, infatti, si hanno notizie di un piccolo locale utilizzato per le rappresentazioni teatrali aperte al pubblico. Una sala diventata via via più grande e trasformata in vera e propria arena nel 1894, quando furono completati i lavori che portarono la struttura ad avere tre ordini di palchi, un loggione e la platea con strutture in legno decorate con stucchi dorati. Oggi, dopo il restauro del 1993, il teatro è punto di riferimento cittadino per gli eventi culturali e contenitore sociale di grande spessore.

Il Teatro Laterza si trova proprio all’ingresso del centro storico di Putignano, borgo antico e cuore pulsante del paese che si raccoglie intorno all’elegante piazza Plebiscito: qui si affacciano il Palazzo del Balì, antica dimora dei Cavalieri di Malta adibita oggi a museo civico, il palazzo del Sedile, un tempo sede dell’Università, e l’austera Chiesa Matrice intitolata a San Pietro Apostolo. L’itinerario tra i luoghi di culto di Putignano non può trascurare poi la Chiesa trecentesca di Santa Maria la Greca, con facciata barocca, e la Chiesa di San Domenico, questa immediatamente fuori il centro storico, con il convento e il campanile romanico.

Putignano è meta ideale anche per gli amanti dei paesaggi rupestri: un viaggio affascinante, in questo contesto, è quello che esplora i sotterranei delle campagne circostanti, dove si cela l’imperdibile Grotta del Trullo. Si tratta di un’impressionante cavità carsica, impreziosita da straordinarie infiorescenze cristalline e da una foresta di stalattiti e stalagmiti di alabastro. Scoperta il 29 maggio del 1931, durante alcuni lavori di scavo, è la prima grotta turistica aperta in Puglia. Per facilitare la visita della grotta all’ingresso è stata realizzata una struttura a forma di trullo, da cui il complesso prende il nome. Grazie a una comoda scala a chiocciola, quindi, i visitatori possono scendere diversi metri nel sottosuolo.

Non c’è Puglia senza cibo, ovviamente. E le vie della bella Putignano hanno il profumo dei taralli e della Farinella. I primi, nella ricetta classica putignanese, sono a base di olio d’oliva, vino bianco e sale. Non mancano però le varianti: dalle cipolle alle olive, dal sesamo al peperoncino, dal pepe ai funghi murgiani. Tipica delizia culinaria di Putignano, però, è la Farinella: uno sfarinato di orzo e ceci tostati, gustata in polvere e accompagnata ai fichi secchi e alle cipolle selvatiche. Una vera e propria prelibatezza da gustare tutto l’anno, che si è trasformata anche nella tipica maschera rappresentativa del Carnevale di Putignano (la Farinella, appunto).

Putignano, come è assai noto infatti, è anche la patria del Carnevale più antico d’Europa: un evento di grande richiamo per gli splendidi carri allegorici, che ogni anno porta migliaia di turisti a popolare la cittadina a poco meno di 40 chilometri dal capoluogo Bari. Il mese è ovviamente quello di febbraio, con le sfilate dei carri ma anche decine di eventi e manifestazioni organizzate di fatto tutti i giorni. Quello da cerchiare in rosso sul calendario, per il Cantatour di Radiobari, è il 20 ottobre. Al centro dello show, come sempre, il pubblico in sala, pronto a diventare parte attiva della serata attraverso esibizioni canore sui testi di artisti pugliesi. Info sul sito www.telebari.it e www.radiobari.net o cliccando sul link dedicato - https://cantatour.cliccail.link/).