Il violinista 'Jedi' Andrea Casta debutta al Lirico Giorgio Gaber

“Sarà uno show divertente, commovente, leggero e profondo allo stesso tempo. Ecco perché conquista un pubblico sempre più vario e ampio, proprio perché musicalmente si va da brani prodotti in questi anni, ascoltati in radio e suonati in festival e discoteche, a pietre miliari del pop e del rock, il tutto mediato dalla voce del mio violino”. A parlare è Andrea Casta, il violinista elettrico italiano più celebre al mondo, nativo di Brescia e romano di adozione che, sabato 21 ottobre alle 21.00, atterra per la prima volta sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con il suo “The Space Violin – Visual Concert” (biglietti disponibili su Ticketone e al botteghino del Teatro Lirico), uno show nel quale la musica e racconto visivo connessi in forma innovativa, come non si è mai visto, condurranno il grande pubblico in una straordinaria esperienza immersiva.

“E’ uno spettacolo per famiglie intere, appassionati di musica, musicisti giovani o meno che vogliono ispirarsi attraverso un approccio differente, ma anche per chi di solito non frequenta i concerti e i teatri ma più la nightlife. Credo che un mio merito sia la rottura delle barriere e la mente aperta, insieme ad un racconto del rapporto dell’uomo con la natura in evoluzione che ci chiede sempre più consapevolezza. La musica può essere ancora una messaggera potente di messaggi universali”, sottolinea il musicista, che ha illuminato i palchi di 32 nazioni, raggiungendo 2 milioni di spettatori dal vivo e 400.000 followers sui social network e che fa della narrazione visiva la sua cifra artistica.

Il “violinista Jedi”, così definito per il caratteristico archetto luminoso che ricorda una spada laser, che è anche cantante e produttore, dopo oltre 40 date estive tra teatri all’aperto, djset nei club e concerti nella natura, debutterà con il suo tour invernale a Milano presentando il suo show che regalerà al pubblico un’esperienza unica tra musica, visual art e light design, resa ancora più potente dall’acustica perfetta dello storico teatro milanese, restituito alla città restaurato solo nel 2021.

Dai successi pop all’elettronica dance che farà ballare il pubblico, da omaggi agli autori italiani alla storia del rock, ogni spettatore si riconoscerà nel percorso musicale crossover che va dai Coldplay ad Avicii, dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti. Ogni brano è un’avventura visiva che coinvolge gli spettatori in un viaggio tra natura e futuro, con effetti immersivi che sottolineano le 3 grandi tematiche affrontate: l’uomo e la natura, le bellezze italiane e la tecnologia. Sul palco Casta sarà accompagnato da Ivanix, dj, producer e sound designer di fama internazionale, già insieme a lui in tour e al Circo Massimo lo scorso giugno per l’opening dei concerti romani di Vasco Rossi. Sarà presente anche Paolo Zanetti, uno dei chitarristi più apprezzati nel panorama pop italiano e sono attesi diversi special guest di fama internazionale.

Non mancherà la parte più immaginifica del Visual Concert che vedrà Andrea Casta nei panni del Comandante AJ, il protagonista del concept album fantascientifico “The Space Violin Project” che, con canzoni ed episodi video, proietta lo spettatore nel 2235 e vive nelle illustrazioni di Lorenzo Gubinelli.

Nel 2023 Casta ha vinto per la seconda volta in carriera il Dance Music Awards come Best Performer, ha aperto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza ed è sempre più seguito anche grazie alle sue iconiche esibizioni per la serie A di calcio e la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Musica da vedere, lo spettacolo sarà un'esperienza innovativa che supera i confini del concerto.