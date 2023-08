C'è grande attesa per gli Imagine Dragons che stasera sbarcheranno al Circo Massimo di Roma, dove sono attese 70.000 persone. Il concerto è infatti andato tutto esaurito già poco dopo l’annuncio della data.

La band statunitense è pronta a regalare uno show indimenticabile ai fan italiani che stanno arrivando da ogni regione. L’orario di apertura porte è fissato per le ore 14.15, gli AJR apriranno lo show alle ore 19.30. Gli Imagine Dragons saliranno sul palco alle ore 21.15.

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream,gli Imagine Dragons sono una tra le band più amate al mondo.

La scaletta prevede i brani: My Life, Believer, It’s Time, I’m So Sorry, Thunder, Birds, Follow You, Natural, Next to Me, Amsterdam, Three Little Birds (Bob Marley & The Wailers cover), I Bet My Life, Whatever It Takes, Sharks, Enemy, Bad Liar, Demons, On Top of the World, Bones, Radioactive, Walking the Wire.