Incidente per Jovanotti, femore rotto e frattura alla clavicola

"Ho fatto un gran volo in bici". Incidente per Jovanotti in Repubblica Dominicana, costato all'artista un femore rotto in tre punti e una frattura alla clavicola per aver preso in pieno un dissuasore di velocità. A spiegarlo è lo stesso Jovanotti in un video pubblicato su TikTok. Ora il cantante dovrà dunque essere operato, "un'operazione piuttosto comune ma ci vorrà un po' di tempo... ma sono qui, sono vivo. C'è di peggio, dai. Sono a posto!", dice sorridendo dal lettino dell'ospedale.