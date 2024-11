Nuovo e ultimo appuntamento con "Io Canto Generation" questa sera, mercoledì 13 novembre, su Canale 5. Questa sarà l'ultima puntata di stagione del talent show condotto da Gerry Scotti e che vedrà, per la prima volta, i 12 talenti in gara rimasti non più in squadre ma uno contro l'altro.

Chi vincerà?

Per la prima volta, infatti, in occasione della finale le squadre verranno sciolte e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi il trofeo della seconda edizione di “Io Canto Generation”. Ad accompagnare le performance dei ragazzi ci saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra e li accompagneranno fino alla fine di questo viaggio all'insegna della musica.

A decretare il vincitore del talent show di Canale 5, sfida dopo sfida, sarà la super giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio. Il vincitore di “Io Canto Generation” si aggiudicherà un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie a R101 avrà, inoltre, la possibilità di registrare una cover. Oltre al premio finale, sarà aggiudicato anche il premio tecnico di R101, radio ufficiale del talent.

Chi si aggiudicherà il trofeo finale? Appuntamento alle 21:20 questa sera su Canale 5.