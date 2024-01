Isabella Rossellini alla Pergola, debutto con successo

Grande successo di pubblico al Teatro della Pergola di Firenze per il debutto di Isabella Rossellini. Un vero e proprio "one woman show”"dal titolo "Darwin's Smile" in cui l'attrice, che è anche l'autrice del testo, dà vita a uno spettacolo che è insieme una lezione sull'evoluzione della specie e un saggio di recitazione. Tanti applausi e standing ovation per l'attrice da parte del pubblico fiorentino, ieri sera, al termine della prima rappresentazione.

Prendendo spunto dal libro di Charles Darwin "L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali", Isabella Rossellini esplora come l'empatia che è alla base della recitazione, possa essere l’elemento fondamentale per lo studio del comportamento degli animali, scienza appunto chiamata etologia. Ne esce quindi uno spettacolo divertente e ironico in cui la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini si trasforma in... un cane, un gatto, una gallina, un pavone e naturalmente in Charles Darwin.

Lo spettacolo prodotto dal Théâtre National de Nice insieme al Teatro della Toscana resterà in scena al Teatro della Pergola fino al 28 gennaio.