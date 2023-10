"In questi giorni mi rimbomba in testa una cosa che mi disse una volta un mio amico ebreo: nonostante tutti gli sforzi che si fanno e che si faranno per la pace in Medio Oriente, la pace tra Israele e Palestina non ci sarà mai, perché la pianta dell'odio è più forte della pianta dell'amore, la pianta dell'odio ha radici troppo antiche ed è più forte della capacità di comprensione". A parlare così del conflitto israelo-palestinese è Al Bano.

"Con queste premesse, purtroppo - aggiunge il cantante di Cellino San Marco parlando con l'Adnkronos - può succedere di tutto, come quello che infatti sta succedendo questi giorni. Azioni atroci di cui davvero si poteva e si doveva fare a meno. Ma per il bene delle popolazioni che abitano quelle terre si può soltanto sperare in un miracolo, un miracolo di pace. E mi viene da dire: in una zona del mondo dove le religioni hanno tanto seguito e tanta importanza, perché tarda così tanto il miracolo ad arrivare?", si domanda da credente.