"Vi volevo dire che sono viva, non sono morta". Ivana Spagna, con un video sul proprio profilo Instagram, deve smentire le fake news relative alla sua morte. La notizia, dice la cantante, è rimbalzata online con dettagli e particolari che avrebbero reso ancor più plausibile la bufala.

"Mi sono arrivati diversi messaggi strani... E' uscito un bel servizio sul fatto che sono morta. Grazie al cielo non è vero. Mi hanno trovata morta nella mia stanza a Roma, ma io vivo sul lago di Como", dice l'artista. Secondo la fake news "sono morta alcolizzata, hanno trovato una bottiglia di vodka vicino al corpo (Video). Ma io non bevo un goccio di vino da un anno per la gastrite che mi fa impazzire. Per il momento sono viva e sono felice di dirvelo... Speriamo mi abbiano allungato la vita..".