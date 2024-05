Jack Savoretti, esce 'Miss Italia', primo album in italiano

Sarà disponibile da domani, 17 maggio, 'Miss Italia', il nuovo album del cantautore italo inglese Jack Savoretti, il suo primo disco in lingua italiana (Capitol Records Italy/Universal Music Italia). 'Miss Italia' sarà disponibile in tutti gli store digitali e in formato cd, Lp standard e in versione Lp Red in esclusiva per Amazon. Sullo shop di Universal Italia è possibile trovare la versione cd e la versione Lp rosso autografata. Inoltre, sempre sullo store Universal è possibile acquistare un esclusivo super box di 'Miss Italia' (che comprende cd, Lp, pass per l’evento, una luggage tag e un porta documenti) che darà la possibilità ai fan che lo ordineranno di accedere ad uno dei tre eventi live che si terranno il 17 maggio a Genova, il 18 maggio a Roma e il 19 maggio a Bologna.

Durante le serate Savoretti presenterà l’album e suonerà dal vivo alcuni brani oltre a firmare le copie del disco. Il nuovo album contiene 13 tracce di cui 12 brani inediti tra cui spiccano ospiti come Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Natalie Imbruglia e Svegliaginevra e la collaborazione con Zucchero in 'Senza una donna (Without A Woman)', la bonus track del disco che ha visto Savoretti raccogliere l’eredità di Paul Young in uno dei brani più iconici della musica italiana. "Vorrei che le persone ascoltando questo disco lo percepiscano come un disco di Jack Savoretti, senza pensare a quale sia la lingua in cui canto - aveva detto lo stesso Savoretti annunciando il progetto -. È in italiano ma è Jack Savoretti non è un disco di Savoretti in italiano”.

Ed è nella direzione del forte legame tra l’italiano e l’inglese, che ha trovato spazio anche la collaborazione con Zucchero nella canzone 'Senza una donna (Without A Woman)'. Per Savoretti cantare questa canzone non è stato solo un grande onore ma ha per lui una profonda importanza personale: "Questa canzone mi permise di riunire per la prima volta le mie due identità - ha spiegato -. Da una parte l'italiano, la lingua di mio padre che io all'epoca parlavo poco ahimè ma che comprendevo sicuramente di più dei miei coetanei inglesi, e dall'altra l'inglese, la lingua di mia madre che la cantava in casa duettando con mio padre. 'Senza una donna' riassumeva la loro unione, il loro rapporto, esattamente come me, metà italiano e metà inglese". Savoretti è stato inoltre ospite di Zucchero durante le date del cantautore italiano alla Royal Albert Hall di Londra.

Di seguito la tracklist completa del disco: 1. Come posso raccontare; 2. Canzoni romantichefeat. Carla Morrison; 3. Credimi; 4. Malinconia; 5. Sarà sempre domenica feat. Delilah Montagu; 6. Miss Italia; 7. Splendida; 8. Ultime parole feat. Natalie Imbruglia; 9. Bada bing, bada boom feat. Miles Kane; 10. Casa colorata; 11. Per dire il tuo nome feat. Svegliaginevra; 12. Non ho capito niente; e la bonus track Senza Una Donna (Without A Woman) Zucchero & Jack Savoretti. L’album è stato anticipato dal brano 'Come posso raccontare', la prima traccia scritta da Savoretti in italiano ma soprattutto il brano che lo ha convinto ad abbracciare la necessità, potremmo dire fisica, di imbarcarsi in un viaggio complesso e profondo come quello del nostro cantautorato, poi dal singolo radiofonico 'Ultime Parole' con la cantautrice e attrice italo australiana Natalie Imbruglia e poi dalla Ig track 'Non ho capito niente'.

Nel frattempo, sono state annunciate le prime date del suo tour 2024 che lo porterà nei prossimi mesi in luoghi davvero unici del nostro paese, oltre che in Gran Bretagna, Germania, Polonia e Svizzera. I biglietti delle tappe italiane (prodotte da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e Momy Records) sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati. Ad aprire le date del 7 e 8 luglio ci sarà Kaze, la giovane cantautrice che ha da poco pubblicato il suo primo album. Questo il calendario aggiornato: 28 giugno Susa (To) Borgate dal vivo festival, 7 luglio Gardone Riviera (Bs) Tener-A-Mente Festival, 8 luglio Bollate (Mi) Festival di Villa Arconati, 31 luglio Marina Di Pietrasanta (Lu) Teatro La Versiliana, 16 dicembre Bologna Europauditorium e 19 dicembre Roma Auditorium Della Conciliazione.