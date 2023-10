Jasmine Carrisi conferma: ''Vado a 'Ballando' in Georgia seguendo le orme di mio padre''

Jasmine Carrisi si prepara a salire sul palco di 'Ballando con le Stelle', versione Georgia. A confermarlo la stessa figlia di Al Bano che dopo le numerose indiscrezioni sulla sua partecipazione al programma, all'Adnkronos racconta di essere ''felicissima perché so che sarà una bellissima esperienza formativa. E' un grande impegno professionale e sono pronta ad affrontare questa sfida'', aggiunge la figlia di Loredana Lecciso. Jasmine, spiega che la proposta di partecipare al programma è arrivata da un produttore televisivo georgiano che aveva lavorato con suo padre e che l'aveva notata: "Questo produttore - spiega - mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo fare 'Ballando' in Georgia ed io ho deciso di accettare. Partirò da sola a fine novembre per un paio di mesi''. Al Bano che ti ha detto? ''Di dare il massimo e di divertirmi - aggiunge Jasmine - anche mia madre è molto contenta per me''. A confermare le parole di Jasmine lo stesso Al Bano: "Per lei è una bellissima esperienza e una grande opportunità di crescita - dice il cantante all'Adnkronos - Io in quel periodo tra l'altro sarò in Georgia perché avevo già in programma lì due concerti e un impegno televisivo per cui per almeno dieci giorni starò con lei''. Loredana (Lecciso, ndr) che ne pensa di Jasmine in Georgia? ''E' molto contenta - risponde Al Bano - Le ho chiesto di stare un po' con Jamine ma ancora non ha deciso. Per ora andrà da sola, vediamo'', conclude''.

(di Alisa Toaff)