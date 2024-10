Jerry Harrison dei Talking Heads incontra il pubblico a Milano

Jerry Harrison, storico chitarrista e tastierista dei Talking Heads, incontra il pubblico all’Alcatraz di Milano per il primo 'Stop Making Sense Party', in programma giovedì 24 ottobre. Sono passati 40 anni dall’uscita del più importante film concerto di tutti i tempi 'Stop Making Sense' di Jonathan Demme, registrato durante i concerti dei Talking Heads al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre del 1983, presentato lo scorso weekend in versione restaurata alla Festa del Cinema di Roma in un Teatro Olimpico gremito. Demme aveva scelto di non aggiungere interviste o contributi extra nel film concerto, ma di ricostruire la perfezione di un live dei Talking Heads. Per questo il film si presta a diventare protagonista di imperdibili party in pieno stile anni ’80.

L’evento all’Alcatraz, inserito all’interno del calendario della nona edizione di JazzMi 2024, promette di essere un’esperienza memorabile per tutti gli amanti della musica. L'apertura delle porte sarà alle 20. Dopo i dj set di Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista, e Tommaso Toma, direttore di Billboard Italia, e speciali sorprese che animeranno la serata, alle 21.15 salirà sul palco Jerry Harrison. Incontrerà il pubblico e dialogherà con Luca De Gennaro e Tommaso Toma riguardo il restauro della colonna sonora del film, di cui si è occupato, e i tanti aneddoti di quei concerti del 1983 condivisi con i compagni David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth.

La proiezione del film restaurato 'Stop Making Sense' (88') sarà accompagnata da un impianto luci che enfatizzerà l’atmosfera da concerto, per ballare e cantare sui brani iconici della band statunitense. "Penso sia fantastico presentarlo nei music club - commenta Jerry Harrison -. È una musica da dancefloor, ti vien voglia di reagire a quello che succede sullo schermo. È un film che ti fa venir voglia di muoverti, di ballare, e allo stesso tempo di guardare lo schermo perché Jonathan ha catturato dei momenti particolari sul palco. Ecco perché la gente non si stanca mai di rivederlo, scopri sempre qualcosa di nuovo". Prevendite disponibili su Ticketone: www.ticketone.it/event/stop-making-sense-party-alcatraz-19131938/.

A dare un assaggio del film è il trailer con le immagini più iconiche, come le gag di David Byrne inghiottito dal suo big suite o ipnotizzato da una lampada, accompagnate dalle note di hit come 'Psycho Killer', 'Life During Wartime' e 'Once in a Lifetime'. L’Alcatraz di Milano è la prima tappa dello 'Stop Making Sense Tour Party'. Dopo Milano il 26 ottobre andrà in scena al Vidia Club di Cesena, il 27 ottobre al M9 - Museo del ‘900 di Mestre (Venezia), il 29 ottobre al Teatro Grande di Brescia e il 30 ottobre all’Estragon di Bologna. Prevendite e dettagli su stopmakingsense40.it.

Il film arriverà anche al cinema solo l’11, 12 e 13 novembre, in 4K e audio Dolby Atmos 7.1 con la Cinema Experience (elenco sale a breve su nexostudios.it e apertura prevendite dal 16 ottobre). L’invito per il pubblico sarà quello di partecipare a tutti gli appuntamenti con un dress code ispirato al film e alla musica degli anni Ottanta per reimmergersi nelle atmosfere di quell’ottobre 1984 in cui il film fece il suo debutto internazionale. Gli eventi fanno parte di 'Stop Making Sense'. 40 Anniversary Experience, il progetto speciale che celebra l’omonimo film dei Talking Heads a 40 anni dall’uscita, ideato in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios e A24 in collaborazione con Ponderosa Music & Art. Media partner Radio Capital e MYmovies.

La nuova edizione del film è completamente restaurata in 4K (la prima revisione era del 1999), supervisionata da James Mockoski di American Zoetrope e distribuita in Italia grazie alla collaborazione tra Nexo Studios e A24, include una colonna sonora totalmente rimasterizzata, curata da Jerry Harrison, ed è stata presentata lo scorso anno al Toronto International Film Festival.