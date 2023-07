Brutto incidente in Repubblica Dominicana per Jovanotti, che ha riportato la frattura in tre punti del femore e la rottura di una clavicola. Il cantante soccorso da personale del luogo, racconta su TikTok, ha fatto "un gran volo in bici", prendendo in pieno un dissuasore in strada e presto dovrà essere operato. "Ma sono vivo", dice, sorridendo dal lettino dell'ospedale in cui è ricoverato.