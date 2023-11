Jovanotti: "Non cammino ancora senza stampelle, che casino ho combinato!"

L'artista aggiorna i fan sui social: "Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Tra poco dovrò rioperarmi alla clavicola"

"Sono quattro mesi dal botto. Non cammino ancora senza stampelle ma contro per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo". Esordisce così Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in un video su Facebook in cui aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente in bicicletta che il 15 luglio ai Caraibi gli ha provocato diverse fratture tra la spalla e il femore. "Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco. Tra poco dovrò operarmi di nuovo per togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere", dice l'artista.

"Volevo fare un breve bollettino - premette - perché in tanti mi scrivete e mi chiedete come va. Va bene. Ci vuole tempo e pazienza ma va bene, va molto bene. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo. Nel frattempo prendo appunto, scrivo, leggo molto. Sto leggendo un sacco di libri belli, poi faccio la fisioterapia due volte al giorno e poi penso a quando ci rivedremo".

"Dentro di me -prosegue - c'è in atto la gestazione di qualcosa di importante. Mi prendo il tempo che ci vuole, perché le cose devono prendere forma e poi quando arriverà il momento le tireremo fuori".

Poi confessa ridendo: "Che casino che ho combinato. Ho combinato un gran casino. Chi se l'aspettava? Ma gli incidenti non te li aspetti mai", aggiunge, sottolineando: "Sento anche la responsabilità dei musicisti, della mia squadra, che avevo convocato per suonare per tutto il 2024 (era previsto un tour nei palasport a inizio del nuovo anno e il ritorno del Jova Beach Party a luglio e agosto, ndr.). E quindi ho detto: 'ragazzi mi dispiace, però che dobbiamo fare?' Un incidente è un incidente. Grazie al cielo sono musicisti in gamba e quindi troveranno da fare. In questo momento lascio tutto aperto, non prendo nessuna decisione".

Poi racconta come stia trascorrendo questo tempo 'sospeso' della convalescenza: "Sto ascoltando tantissima musica, mi sono rimesso ad ascoltare anche del jazz. Soprattutto del jazz elettrico. Mi sono rimesso a sentire musica, soprattutto quella che non ha forma di canzone tradizionale. Musica cosmica che mi apra spazi. Se ascolto canzoni, dopo mi metto a scrivere canzoni. Invece voglio stare senza gravità, visto che la forza di gravità in questo momento è il mio problema. Ci sono tre modi per evitarla: andare nello spazio, che per ora non è previsto, stare nell'acqua, che mi fa stare bene, e ascoltare musica", afferma. Prima di congedarsi con un invito ai fan: "Ascoltate musica, leggete, state alla luce e vogliamoci bene".