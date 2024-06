L'incidente è avvenuto a Sag Harbor, New York. La pop star dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse

Il cantante e attore Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons. E' quanto ha riferito un funzionario delle forze dell'ordine alla Abc News. L'incidente è avvenuto lunedì sera a Sag Harbor, New York, e la pop star dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse. Timberlake ha in programma due concerti a Chicago questo weekend e due spettacoli a New York la prossima settimana.

Secondo quanto si legge su TMZ Timberlake si trovava all'American Hotel per festeggiare e, quasi subito dopo essere uscito e aver iniziato a guidare, avrebbe saltato uno stop. I poliziotti se ne sono accorti e hanno iniziato a seguirlo. Pare che a quel punto abbia iniziato a sbandare e i poliziotti lo hanno fermato. Gli avrebbero chiesto di sottoporsi all'alcool-test ma lui si sarebbe rifiutato. La star è stata ammanettata e arrestata.