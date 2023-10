Dopo l'ennesima data fissata, i biglietti non erano mai stati messi in vendita

Alla fine il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia non si farà neanche il 27 ottobre e probabilmente mai più. A renderlo ufficiale, l'annullamento da parte della Prefettura della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che per Campovolo avrebbe dovuto approntare il piano per l'accoglienza di una folla di fan stimati tra gli 80.000 e i 100.000.

D'altronde che ci fossero dei dubbi sulla realizzazione lo si era capito, dopo che all'annuncio dell'ennesima data fissata (precedentemente si era parlato del 13 ottobre, poi del 20, poi ancora del 27), non era mai seguita, neanche questa volta, la messa in vendita dei biglietti. Ora resta da capire se il concerto di lancio del nuovo album del discusso rapper statunitense si farà comunque. Ed eventualmente quando e dove.