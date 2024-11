Kanye West è stato accusato nuovamente di violenza sessuale. La modella Jennifer An, secondo quanto riporta la Nbc, avrebbe presentato una denuncia lo scorso 22 novembre presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Le accuse, tuttavia, risalgono al settembre 2010, durante le riprese di un video musicale al Chelsea Hotel di New York.

La denuncia della modella

Secondo la denuncia, Jennifer An, che all’epoca lavorava come comparsa nel videoclip, sarebbe stata vittima di comportamenti violenti e degradanti da parte del rapper. Secondo quanto riportato, Kanye West - conosciuto anche come Ye - avrebbe assunto il controllo della produzione dopo poche ore di riprese, ordinando alle modelle presenti di mettersi in fila per essere valutate. Il rapper avrebbe poi scelto Jennifer An, indicandola con la frase: "Dammi la ragazza asiatica".

An, che indossava della lingerie per le riprese, sarebbe stata portata nella suite di Kanye West, dove si trovavano un letto e una telecamera. La denuncia descrive l'episodio come un’aggressione sessuale che ricalca pratiche pornografiche. Questa denuncia arriva dopo altre accuse legali nei confronti del rapper. Lo scorso mese, un ex assistente ha intentato una causa contro Ye, accusandolo di violenza sessuale e traffico sessuale.

Chi è Jennifer An

Jennifer An, nota per essere stata finalista del programma televisivo 'America’s Next Top Model', ha dichiarato che spera che "questa causa contribuisca a creare un mondo più sicuro per noi e per i futuri artisti. Le donne nell’industria musicale e dell’intrattenimento sono state vittime di abusi sessuali per anni, senza avere la possibilità di parlare o di attuare cambiamenti. Questo spazio è pericoloso per le donne. Siamo essenzialmente oggetti nel mondo dell’intrattenimento, e le industrie hanno prosperato mettendoci in dinamiche di potere abusive".

Jesse S. Weinstein, l'avvocato di An, ha affermato di non poter fornire ulteriori dettagli oltre a quelli contenuti nella denuncia. "Siamo onorati e privilegiati di rappresentare la Sig. ra An, che ha dimostrato grande coraggio nel parlare contro alcuni degli uomini e delle entità più potenti dell'industria dell'intrattenimento", ha affermato Weinstein in un comunicato stampa. "La voce di tutti è importante e West non può sfuggire alla responsabilità a causa del suo successo e della sua notorietà".

Il Dipartimento di Polizia di New York City ha affermato di prendere "estremamente sul serio i casi di violenza sessuale e stupro e sollecita chiunque ne sia stato vittima a sporgere denuncia alla polizia, in modo da poter svolgere un'indagine completa e offrire supporto e servizi alle vittime".