Kodo, i tamburi giapponesi tornano in Italia

Grande ritorno in Italia, di Kodo, i percussionisti giapponesi più famosi al mondo, che si esibiranno nel nuovo spettacolo 'Warabe - il suono della vita' a Senigallia, il 9 febbraio prossimo, e a Milano il 13 e 14 febbraio. Attraverso le profondità del suono millenario del taiko, in un programma originale di musiche e danze, gli artisti vogliono esaltare l'isola di Sado, loro sede e luogo dalla natura incontaminata da cui è nato tutto.

Per il 40esimo anniversario, Kodo ha creato due opere distinte basate sul nome dell’ensemble: 'Tsuzumi', incentrato sul tema del tamburo, che è stato in tournée in Europa nel 2022, mentre 'Warabe' che è stato in tournée in tutto il Giappone da novembre 2021 a settembre 2022, arriva adesso in Europa. In 'Warabe', Kodo guarda al suo repertorio classico e all'estetica delle origini dell'ensemble. Questa produzione fonde forme semplici di espressione del taiko che esaltano il suono unico, la risonanza e la fisicità, che sono diventati sinonimo di Kodo - gli eterni figli del tamburo del cuore.

"La crisi del Covid-19 ha cambiato completamente il modo di vivere di molte persone - racconta Yuichiro Funabashi, leader e regista dello spettacolo - abbiamo sperimentato notevoli ostacoli per riuscire a condividere il suono del taiko con il nostro pubblico, in Giappone e nel mondo. Ancora oggi continuiamo ad affrontare difficili sfide per proseguire nella nostra arte. Durante il periodo in cui non è stato possibile effettuare tournée, siamo rimasti nel nostro quartier generale, sull'isola di Sado, dove Kodō è stato fondato 40 anni fa con il motto 'Vivere, imparare e creare'.

E aggiunge: "Mentre eravamo impegnati nella creazione delle nuove opere sull’isola, si è andata rafforzando la convinzione che sostiene tutta la nostra attività artistica. Per secoli, la ricca natura e la cultura caratteristica dell'isola di Sado hanno favorito la nascita di una vasta gamma di arti performative. Queste forme d'arte sono ancora praticate oggi come parte intrinseca della vita dell'isola. Per 'Warabe' abbiamo preso ispirazione da questo ambiente unico, che per noi è casa, per creare una musica nuova e piena di originalità. Il pubblico è parte integrante di ogni nostra performance. Siamo galvanizzati dalla loro presenza e speriamo sentano la nostra gratitudine a ogni colpo di tamburo". 'Warabe', conclude Funabashi "è un viaggio nella nostra isola natale e apre un capitolo innovativo nella vita di Kodo. Unitevi a noi, e lasciate che la vostra anima danzi al ritmo della vita in questo concerto e in un’esperienza gioiosa e che tocca nel profondo".