La docu-serie su Jay-Z arriva su Mubi dal 19 settembre

Attraverso le parole e la musica che hanno segnato il suo percorso artistico, il rapper racconta così il legame profondo e inscindibile tra arte e vita. Alla regia il produttore discografico Rick Rubin

La docu-serie su Jay-Z debutta in esclusiva su Mubi dal 19 settembre. Si intitola 'Jay-Z in 8' e nasce da una conversazione intima e senza filtri tra il rapper e il produttore discografico Rick Rubin. I primi due episodi saranno disponibili sabato 19 settembre, seguiti da due nuovi episodi ogni sabato, fino al 10 ottobre, quando usciranno il settimo e l’ottavo episodio.

Al suo debutto nella regia documentaria, Rick Rubin costruisce la serie attorno a molte ore di conversazione spontanea tra due grandi protagonisti della creatività contemporanea. Ripercorrendo l’intera carriera di Jay-Z, la serie entra nel cuore della sua scrittura e del suo processo creativo, mostrando come i suoi testi affondino le radici nell’infanzia, nelle esperienze che lo hanno formato e nei cambiamenti del mondo che ha attraversato nel corso della sua carriera. Attraverso le parole e la musica che hanno segnato il suo percorso artistico, Jay-Z racconta così il legame profondo e inscindibile tra arte e vita. Mubi ha acquisito i diritti mondiali della serie, ad eccezione del Nord America, dove sarà distribuita da Hbo. La serie è una produzione Tetragrammaton, la società di Rick Rubin.

"Brano dopo brano, Rick Rubin - si legge sulla sinossi - attraversa il vasto repertorio di Jay-Z, costruendo una playlist che diventa il punto di partenza per esplorare il processo creativo di una leggenda della musica. Nel corso degli otto episodi, i due ripercorrono le influenze e le esperienze che hanno segnato il percorso del rapper, approfondendo il suo personale approccio alla scrittura, alla creazione e all’innovazione artistica".