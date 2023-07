La 'mezza stagione' del Golden di Roma fra Gene Gnocchi e la saga delle 'Stremate'

Sarà la comicità al tempo stesso amara e surreale di Gene Gnocchi ad aprire la 'mezza stagione' ufficiale, quella autunnale e invernale, del teatro Golden di Roma, con lo spettacolo 'Se non ci pensa Dio ci penso io' che lo vedrà a partire al 5 ottobre protagonista nella triplice veste di autore, regista e attore.

Il cartellone della sala nel quartiere San Giovanni, affidata alla direzione artistica di Andrea Maia, proporrà quest'anno due possibilità di abbonamento: la formula tradizionale con cinque spettacoli da ottobre a gennaio e quella dedicata all’arrivo della saga teatrale di grande successo 'Stremate' con i 4 episodi - 'Parzialmente stremate', 'Stremate dalla luna', 'Le bisbetiche stremate', 'Tre stremate e un maggiordomo' - in una sola stagione spalmata fra settembre e aprile per il cult scritto da Giulia Ricciardi.

Gli altri spettacoli in cartellone sono: 'Il sequestro' con Roberto Ciufoli e Simone Colombari; 'Mi accompagno da me' di e con Michele La Ginestra; 'Il regalo perfetto' del trio autoriale Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, Toni Fornari con quest'ultimo anche in cabina di regia a dirigere la coppia formata da Simone Montedoro e Michela Andreozzi; per finire, è il caso di dire, con 'La ciliegina sulla torta' scritto e diretto da Diego Ruiz per l'interpretazione di Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Milena Miconi.

(di Enzo Bonaiuto)