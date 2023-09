La nuova stagione del Sistina riparte da "Cats" con Malika Ayane

Decimo anniversario della direzione artistica di Massimo Romeo Piparo - Si prosegue con "My Fair Lady", "Matilda", Massimo Ranieri, "Piccolo Principe", "Natale in casa Cupiello", "Bollicine" e il "Rugantino"

"Una stagione da 10 e lode": è quella che promette Il Sistina, nel decimo anniversario della direzione artistica del tempio italiano della commedia musicale affidata a Massimo Romeo Piparo, iniziata appunto nel 2013. Si riparte con 'Cats', titolo proposto anche nel cartellone dello scorso anno, con Malika Ayane fra i protagonisti.

"Sembrava impossibile appena dieci anni fa, eppure il Sistina è tornato ad essere il punto di riferimento di centinaia di migliaia di spettatori come negli ultimi anni del 1900 - sottolinea con soddisfazione Piparo - Un grande lavoro di squadra, rispetto per il pubblico e qualità, sono gli ingredienti di questa ricetta imbattibile che ci ha visto con grande orgoglio arrivare al traguardo del teatro privato più frequentato di Roma e quello con il maggior incasso di soli musical". La stagione, che si aprirà il 5 ottobre, "si presenta in tutto il suo splendore sfoderando novità assolute, attesi ritorni a grande richiesta, amati mattatori e titoli d’antologia", afferma il direttore artistico.

Sistina totalmente rinnovato e con un sistema di climatizzazione all’avanguardia, frutto di un importante intervento tecnologico. "Ma accoglieremo i nostri spettatori con spettacoli a portata di tasca degli italiani, stessi prezzi di sempre, tutti assolutamente congrui rispetto alle proposte offerte, con un'attenzione particolare alle famiglie che devono poter portare i propri figli al Sistina senza subire un salasso di rincari ingiustificati come invece sta accadendo un po' ovunque. Il nostro più grande successo è sentir dire ai nostri spettatori 'soldi spesi bene!' perché il vero artefice del successo del Sistina è il suo stesso pubblico".

'Cats' è il musical, tratto dall'opera di Thomas Stearns Eliot 'Il libro dei gatti tuttofare', che alzerà il sipario sulla nuova stagione del Sistina, protagonista la colonia di gatti 'umanizzati' che cantano e ballano sulle rovine di Roma, in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e la musica di sir Andrew Lloyd Webber. Dopo il successo della scorsa stagione con numeri record - oltre 60.000 spettatori in 37 repliche e ripetuti sold out- il musical firmato in regia da Massimo Romeo Piparo su licenza esclusiva The Really Useful Group of London sarà ancora in scena con Malika Ayane, protagonista nel ruolo di Grizabella, insieme ad un cast di oltre trenta artisti, l’orchestra diretta da Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese.

Per la prima volta al mondo, il 'Cats' di Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica discarica di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Anche nella versione italiana dello spettacolo - che a Broadway ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi tra i primi quattro musical più rappresentati della storia teatrale - il pubblico vedrà muoversi sul palco come felini gli artisti, tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco, per una metamorfosi realistica in un trionfo di miagolii, nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate.

La stagione del Sistina proseguirà poi a novembre con 'My Fair Lady' protagonista Serena Autieri; a dicembre con 'Matilda' con un Luca Ward 'en travesti'; a gennaio con Massimo Ranieri in 'Tutti i sogni ancora in volo'; a febbraio con il ritorno del 'Piccolo Principe' dalla favola di Antoine de Saint-Exupéry e con il 'Natale in casa Cupiello' di Eduardo De Filippo interpretato da Vincenzo Salemme; ad aprile con le 'Bollicine' di Max Giusti; per chiudersi dal 3 maggio con il 'Rugantino', oramai un classico del Sistina, che riprende la storica regia originale di Pietro Garinei, per un cast che conterà su Michele La Ginestra, Serena Autieri, Edy Angelillo e Massimo Wertmuller e sulle musiche di Armando Trovajoli, fra cui l'intramontabile 'Roma nun fa' la stupida stasera'.

