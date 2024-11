La pianista Giulia Mazzoni, concerto omaggio ad Artemisia Gentileschi

'Per Artemisia' a Capodimonte: la vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domenica 24 novembre alle ore 16:00, il Museo e Real Bosco ospita la compositrice e pianista Giulia Mazzoni per uno speciale concerto omaggio alla pittrice Artemisia Gentileschi e alla forza delle donne. Il programma si aprirà proprio con l'esecuzione speciale del brano 'Artemisia' eseguito dalla Mazzoni, che ha debuttato al Maggio Musicale Fiorentino la settimana scorsa con la proposta di intitolare un pianoforte Fabbrini ad Artemisia, il primo con un nome di donna. "Artemisia Gentileschi è per me un faro di ispirazione e coraggio -spiega all'Adnkronos Giulia Mazzoni- Le sue opere, che narrano la forza e l'indipendenza delle donne con una profondità emozionale unica, mi hanno spinto a comporre un brano per pianoforte solo che è un inno alla lotta contro la violenza e i pregiudizi".

Come è noto la pittrice fu violentata a 17 anni da un amico del padre Orazio, l'artista Agostino Tassi che fu poi processato e condannato. Costretta a subire la tortura durante il processo per essere creduta, l'indomita passione artistica e la storia coraggiosa hanno fatto di questa straordinaria pittrice riscoperta dopo 400 anni, una icona per tutte le donne che lottano per i propri diritti e per affermarsi nella società. "Oltre al suo straordinario talento artistico, Artemisia Gentileschi è diventata un simbolo di resilienza e determinazione per aver affrontato e superato le difficoltà e le avversità della sua vita, inclusi episodi di violenza e discriminazione di genere -aggiunge la pianista- Attraverso questa esecuzione in prima assoluta, desidero omaggiare questa grande donna e artista che ha ispirato il mio percorso".

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte custodisce tre opere di Artemisia Gentileschi (Roma, 8 luglio 1593 – Napoli post agosto 1654): la ‘Giuditta che decapita Oloferne’ (1612-1613) esposto nella nuova sala 62 detta 'dei capolavori', l‘Annunciazione' (1630) e la 'Giuditta e la Fantesca' (1645-50) in sala 93. "Per Artemisia a Capodimonte è una proposta di grande qualità e suggestione in occasione di una celebrazione non rituale, quella del 25 novembre 'Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne', obiettivo che richiede crescita e impegno da parte di tutta la società - dichiara il direttore Eike Schmidt - Artemisia ha avuto come è noto un profondo rapporto con Napoli dove ha vissuto e lavorato a lungo, oggi il suo messaggio coraggioso torna contemporaneo nelle sale del museo grazie alla musica".

“Le mie esperienze sono profondamente intrecciate con quelle di Artemisia Gentileschi; anch'io ho dovuto combattere contro pregiudizi e atteggiamenti violenti", osserva Giulia Mazzoni all'Adnkronos. "Essere una compositrice donna non è stato affatto facile: in conservatorio ero l'unica ragazza nel mio corso di composizione". In scaletta una selezione di musiche originali dai tre album incisi da Giulia Mazzoni, dalla critica soprannominata 'l'angelo del pianoforte' per la capacità di trasportare gli ascoltatori in un altro mondo attraverso il suo 'pianismo emozionale'. Ci sarà anche un omaggio a Philip Glass con il toccante 'Truman Sleeps' e 'Wildness', tema della colonna sonora del film 'Anna' di Marco Amenta presentato all’ 80a Mostra del Cinema di Venezia. Giulia Mazzoni, classe 1989, con la sua musica originale che si distingue per il romanticismo e la ricchezza di sfumature, ha già conquistato il mondo della classica contemporanea.

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, una data significativa che rende ancora più speciale il concerto di Giulia Mazzoni al Museo Capodimonte di Napoli. La scelta di esibirsi in questa data e di eseguire il brano 'Artemisia' assume quindi un significato ancora più profondo e simbolico, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su tematiche importanti legate alla lotta contro la violenza di genere.