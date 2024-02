La scatola dei ricordi di Alex Britti, spuntano foto inedite dell'adolescenza

Riaprire le vecchie scatole è come aprire una finestra sul passato, che magari abbiamo dimenticato quando non addirittura seppellito. Ne sa qualcosa Alex Britti che ha aperto una delle vecchie scatole conservate in chissà quale angolo di casa, dalla quale sono saltate due foto della sua adolescenza: "Quando riapri le scatole dopo un trasloco", scrive il chitarrista e cantautore romano su Instagram dove posta le due foto inedite che catturano due momenti spensierati della sua adolescenza, trascorsa tra i quartieri romani di Monteverde e Trastevere. Nella prima si vede un giovanissimo 'Alessandro Britti', come scritto sulla fotografia, con la chitarra in spalla. La seconda invece lo ritrae sorridente su una sdraio in spiaggia, insieme a una signora che sembrerebbe essere la mamma...