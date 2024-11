Alessandro Egger è il vincitore de La Talpa 2024. La proclamazione nella puntata andata in onda lunedì 25 novembre. I tre finalisti erano Egger, Andrea Preti e Lucilla Agosti. Dopo un percorso ricco di tensioni, prove spettacolari e colpi di scena, il montepremi finale è arrivato a 38.000 euro. “Ho dato tutto quello che potevo e quello che mi sentivo di dare. Nulla è stato qualcosa di costruito. Ho cercato di usare qualche strategia, però ho giocato davvero con gusto”, ha dichiarato Alessandro Egger.

Lucilla Agosti è La Talpa

La Talpa di questa edizione è invece Lucilla Agosti che ha raccontato il suo percorso nel programma in onda su Canale5, svelando le difficoltà incontrate nell'interpretare il ruolo segreto: "È stato snervante. La cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa trapelasse da me. Dovevo sempre essere sotto controllo, pur cercando di mostrarmi, di fare qualcosa che potesse far percepire il mio carattere e la mia struttura, ma mantenendo il focus sulla missione".

La conduttrice ha ammesso di aver vissuto una continua "spaccatura interiore" a causa del suo compito di sabotare le missioni del gruppo senza farsi scoprire. “Man mano che il gioco andava avanti, ci si conosceva sempre di più e si condivideva di più. Ma io dovevo sempre sabotare, e questa cosa mi procurava una spaccatura profondissima", ha affermato Lucilla che ha poi confessato che il momento più difficile è arrivato dopo un’accesa discussione con Veronica Peparini, quando si è sentita "terribilmente sola". "Le ho detto: se iniziamo già così, non riesco ad arrivare fino alla fine. Però mi sono auto-supportata, mi sono ricordata che ho passato ben di peggio", ha sottolineato. "È stata un’esperienza che mi ha dato tanto. Mi sono sentita tagliata fuori, ma allo stesso tempo parte di un meccanismo che portava il mio nome", ha quindi commentato.