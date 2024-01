E' una veterana del festival ed è riuscita a vincerlo per ben 3 volte, più di qualunque altra cantante donna. E' Iva Zanicchi, l'aquila di Ligonchio, ospite di Ilaria Floris nell'episodio di oggi, per parlare insieme e senza peli sulla lingua di Sanremo, di Amadeus, dei brani e degli artisti in gara e della sua prossima partecipazione al festival.