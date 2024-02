Lady Gaga torna...e sceglie un videogioco. La cantante 37enne ha annunciato il suo approdo su Fortnite. Dopo Travis Scott che nell'aprile 2020 portò il suo spettacolo di 'Astronomical' sul videogioco di Epic Games, la popstar sarà l'icona della seconda stagione del 'Fortnite Festival: Unlock Your Talent', che sarà lanciata oggi. Ma per annunciare la notizia, Lady Gaga ha usato l'autoironia: sui social ha ripostato un suo post del 2019 in cui chiedeva "Cos'è Fortnight?", con un evidente errore nel nome del videogioco. Post diventato subito virale. L'artista questa volta ha corretto il suo stesso post, condividendo anche una foto del suo personaggio immaginario creato appositamente per l'occasione.

L'account ufficiale del festival di Fortnite si è affrettato a commentare la notizia: "Lo chiedete da anni. Lady Gaga è la nostra artista per la Stagione 2 del Fortnite Festival. Tremate!". La cantante e attrice americana è sempre stata una delle artiste più richieste dalla community del gioco e ora, finalmente, i suoi brani e i suoi outfit più iconici saranno disponibili per milioni di giocatori e fan in tutto il mondo. La scorsa settimana, sempre nell'ambito della seconda edizione del festival, gli appassionati di videogiochi hanno potuto scoprire, in anteprima, il videoclip di 'Popular', la nuova canzone di Madonna in collaborazione con The Weeknd e Playboi Carti.

Lanciato originariamente il 9 dicembre 2023, il Fortnite Festival è un nuovo gioco musicale dove i player possono suonare in una band con gli amici o cantare come artisti solisti sul palco con le migliori canzoni dei loro artisti preferiti, tutte disponibili gratuitamente all’interno del mondo Fortnite. Nella Stagione 2, il premio finale all’interno del 'Premium reward track' è l''Enigmatic Gaga outfit', un omaggio all’iconico costume della popstar utilizzato nel suo Chromatica Ball Tour e realizzato dal designer Nange Magro. Il 'Fornite Shop' rende disponibile anche il 'Chromatica armor outfit' ovvero l’incredibile tuta di pelle nera creata da Cecilio Castrillo e indossata dalla star nella copertina dell’album 'Chromatica' (2020).