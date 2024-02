L'Ail ringrazia Allevi: "Parole potenti che danno speranza e coraggio ai pazienti"

Il musicista Giovanni Allevi "con la sua profonda sensibilità ha dato coraggio e speranza alla comunità dei pazienti e la sua testimonianza autentica e potente, piena di grazia e di forza, ha dato voce alle emozioni e ai pensieri dei malati". Esprime gratitudine l'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), per la decisione del pianista e compositore marchigiano di condividere la sua esperienza di malattia sul palco del Festival di Sanremo, nel corso della seconda serata della 74esima edizione della kermesse musicale.

Allevi è tornato a suonare in pubblico a due anni dalla diagnosi di mieloma multiplo. E le sue parole, spiega l'associazione che da 55 anni supporta i pazienti con tumori del sangue, "sono arrivate dritte al cuore di tutti, soprattutto di coloro che stanno affrontando un percorso di cura, creando un senso di condivisione profonda e sincera. Il maestro Allevi ha parlato anche dei doni inaspettati che gli ha portato l'esperienza della malattia, e ha espresso gratitudine nei confronti dei medici, degli infermieri e del personale ospedaliero. Ha sottolineato, inoltre, il ruolo centrale della ricerca scientifica, un'alleata silenziosa e tenace, che rende concreta la speranza di cura e di guarigione e che gli ha permesso di ricominciare, dopo due anni, a esibirsi con il suo pianoforte. La profonda emozione che ha suscitato in tutti noi" la sua presenza a Sanremo "è un'occasione straordinaria per ribadire l’importanza di essere accanto ai pazienti e di investire sul futuro sostenendo la ricerca", scrive l'Ail in una nota.

Questo, conclude, "è uno stimolo a impegnarci sempre più per costruire un domani migliore per chi si ammala, come ci suggerisce il brano 'Tomorrow' eseguito dal Maestro, un brano carico di speranza in un 'domani [dove] ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello'".