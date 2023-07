Laura Pausini, stasera tour debutta a Venezia: incubo pioggia per 5mila fan

Stasera Laura Pausini è attesissima a Venezia, dove è tutto pronto per la partenza del suo tour che prende il via proprio dal concerto a Piazza San Marco. Tre serate (30 giugno, 1 e 2 luglio), ciascuna per una platea di circa 5mila fan per un totale di 15mila persone, con l’artista di Solarolo che ha letteralmente ‘sbancato’ registrando un immediato sold out. Un’entusiasmo spasmodico quello dei fan, che rischia però di essere parzialmente smorzato dagli scherzi del meteo di fine giugno, in genere “sicuro” per chi si esibisce all’aperto. Le previsioni per la serata infatti non sono delle migliori: poco dopo l’ora dell’inizio del concerto è infatti prevista pioggia, che poi con l’andare delle ore diventerà più abbondante. Secondo gli esperti, saranno anche tre giorni di acqua alta in Piazza San Marco: stasera, intorno alle 20.30, poco prima dell’apertura del concerto, dovrebbe raggiungere i 95 cm di marea.

Nonostante l’imprevisto fuori stagione, nessun problema: il concerto non rischia di saltare e il pubblico veneziano è sicuramente abituato a gestire i fenomeni legati all’acqua molto meglio di qualsiasi altro pubblico in Italia. Ecco infatti le indicazioni visionate dall’Adnkronos che gli organizzatori hanno inviato ai partecipanti: “Soprattutto per lo show del 30 giugno 2023 potrebbero verificarsi dei fenomeni di acqua alta, come succede di consuetudine in Piazza San Marco -scrivono a chi ha acquistato il biglietto- Pertanto, è opportuno dotarsi di stivali o galosce impermeabili e di un KWay, per raggiungere il proprio posto. Gli ombrelli sono vietati. Anche in caso di pioggia, così come previsto dai termini e condizioni accettati in fase di acquisto, il concerto si terrà regolarmente”.

D’altronde, non è la prima volta che accade: nel 2012 , ad esempio, avvenne lo stesso con il live di Sting, che si svolse regolarmente e senza alcuno stop. Un allestimento in grande stile quello messo su dall’organizzazione di Laura Pausini, con un palco spettacolare e un merchandising in stile ‘veneziano’ (di cui l’artista ha svelato qualcosa nelle sue stories di Instagram, postando una foto con alcune maglie a righe in stile ‘gondoliere’ in rosso, bianco e blu). La stessa Pausini, ieri ha svelato qualcosa di più sul suo live ai fan sui social: “Il concerto sarà uno spettacolo vero e proprio per raccontare la nostra storia -ha scritto- Sarà diviso in tre parti, ognuna con un diverso arrangiamento musicale e un colore che la rappresenta. Il nostro passato, presente e futuro. È stato un lavoro lunghissimo e per questo ci tengo tanto a far sì che sia speciale”.

(di Ilaria Floris)