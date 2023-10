Al via stasera su Italia1 la nuova stagione de 'Le Iene' con Veronica Gentili come conduttrice al posto di Belen Rodriguez.

Classe 1982, la giornalista e attrice arriva nel programma ideato da Davide Parenti dopo la lunga esperienza maturata su Rete 4 con 'Stasera Italia' dal 2018 al 2021 e a 'Controcorrente' dal 2021 al 2023. Con lei sul palco Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Nella trasmissione di Italia 1 la nuova stagione parte con inchieste, i reportage, le interviste e gli scherzi. Come da tradizione, lo show sarà impreziosito da guest star presenti in studio: big dello sport e del cinema, della musica e dell'arte porteranno in scena monologhi su temi di attualità, capaci di offrire spunti di riflessione o di discussione.

Gli ospiti della puntata

Ospiti della prima puntata: i The Kolors, reduci dal successo musicale del loro ultimo singolo Italodisco; Elaheh Tavakolyan, la giovane iraniana già al centro di alcuni servizi della trasmissione in qualità di donna simbolo della lotta nel suo Paese e Seydou Sarr, 21 anni, senegalese, esordiente protagonista nel film Io Capitano di Matteo Garrone. Tra i servizi in onda: dopo aver ascoltato la sua verità e quella dei suoi detrattori e dopo essere stato al suo fianco durante le presunte apparizioni della Madonna, Gaston Zama torna a parlare di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano. Nel nuovo servizio l’autore sottopone le statuine sacre - finora al centro delle polemiche per le presunte lacrime e per il sangue che avrebbero versato - a vere e proprie tac.

I servizi di questa sera

Sul tema immigrazione due servizi: il reportage di Luigi Pelazza girato ad Atene documenta il traffico organizzato da gruppi somali; in quello di Alice Martinelli l’incontro con diversi ragazzini stranieri, non accompagnati, sfuggiti al circuito dell’accoglienza perché respinti per mancanza di posti nelle comunità, o perché desiderosi di raggiungere altri Paesi. Dopo la denuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con Filippo Roma si parla di secondary ticketing e visite al Colosseo. Secondo l’Antitrust i consumatori non avrebbero la possibilità di acquistare i biglietti sul sito del rivenditore ufficiale perché comprati in massa da rivenditori secondari, spesso siti bot, a pochi secondi dall’emissione online. Lo scopo sarebbe quello di facilitarne la rivendita, anche tramite bagarinaggio, all’interno di pacchetti turistici, o direttamente in loco, aumentandone l’importo originario. Infine, Nicolò De Devitiis è alle prese con un colloquio di lavoro con l’imprenditore Flavio Briatore, per provare a essere quell’uno su centocinquanta da prendere in considerazione e assumere in una delle sue attività. (ndr. Briatore in una recente dichiarazione ha detto che “Su 150-200 curriculum vitae che ci mandano ne prendiamo 1”.) L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.