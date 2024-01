Oltre alle canzoni e alle performance degli artisti in gara a Sanremo 2024, il festival si caratterizza anche per le sue scenografie, che fanno parte dello spettacolo, ci fanno sognare e trasmettono emozioni. Fiori, luci, tecnologie avanzate. Qual è la loro storia? e cosa ci aspetterà quest'anno? Ilaria Floris ne parla in questo episodio con Anna Bisogno, docente di TV e Cinema all'Università Mercatorum di Roma, e con il maestro Gaetano Castelli.