Le vicende della suora svitata di "Sister Act" rivivono al Brancaccio di Roma

E' partito dal teatro Brancaccio di Roma il tour di 'Sister Act', il musical che fa rivivere le musiche e le atmosfere rese celebri dal film uscito in sala nel 1992 - in Italia con il titolo 'Sister Act: una svitata in abito da suora' - protagonista Whoopi Goldberg. In scena ora, per la regia di Chiara Noschese, gli abiti da suora del personaggio Deloris sono vestiti da Gloria Enchill, nella sala romana fino al 26 novembre, prima di proseguire con oltre ottanta tappe in tutta Italia.

A firmare le musiche originali è Alan Menken, otto volte Premio Oscar, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical, che ha voluto ricreare "le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di 'Sister Act' una frizzante commedia musicale, con motivi che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni Settanta alle ballate pop in puro stile Broadway", come si spiega nelle note musicali.

La trama vede la protagonista Deloris van Cartier è una scatenata cantante di night, scomoda testimone di un omicidio commesso dal suo agente: per proteggerla, la polizia la fa chiudere in un convento dove, travestita da suora ma inadatta a seguire le regole delle religiose, finirà per rianimare il coro e salvare la chiesa locale dalla chiusura.

Per la regista Chiara Noschese, "riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza sono, mai come oggi, valori necessari e fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte. Credo che la malvagità sia sempre figlia della difficoltà e 'Sister Act' aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha più la forza di ricordare. Attraverso musiche straordinarie, una grande storia e forti emozioni, cercheremo di arrivare dritto al cuore".

(di Enzo Bonaiuto)