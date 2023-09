"Ho preso una multa, il limite era di 50 km orari. Io andavo a 58 km all'ora... Ho sbagliato e la pago. Ma voglio sapere: cos'è il Velocar?''. Leonardo Pieraccioni ha un nuovo incubo: il Velocar, il sistema che rileva la velocità a Firenze. L'attore e regista è stato multato per eccesso di velocità, "poco: considerato lo sconto, solo 3 km", dice in un video su Instagram. "La multa non è stata fatta dall'autovelox ma dal Velocar. Dicono che il Velocar ti segua per 30 metri, altri dicono per 50... Mio zio torna a casa la sera convinto che il Velocar lo stia ancora seguendo, prima di mettersi al letto si affaccia alla finestra e lo saluta... la mia domanda è: quando ti lascia sto Velocar?".