Lesione muscolare per Ambra Angiolini che è costretta a rimandare lo spettacolo teatrale 'Oliva Denaro' in programma questa sera al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa (Siena). Ad annunciarlo è la stessa attrice in un post su Instagram: "Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto".

Problemi già sabato durante lo spettacolo al teatro Duse di Bologna. "Grazie al dottor Giovanbattista Sisca ed a tutto lo staff di Isokinetc Medical group che mi hanno permesso comunque di finire lo spettacolo al Teatro Duse" scrive l'attrice che aggiunge: "Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria e grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la 'calza' color carne, gli antidolorifici, la comprensione e cuore". Ambra Angiolini è in tournèe con lo spettacolo teatrale 'Oliva Denaro', tratto dal romanzo di Viola Ardone, con la regia di Giorgio Gallione.