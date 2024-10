La morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni, ha scosso il mondo della musica. Il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in circostanze ancora da chiarire. La tragedia getta un'ombra su una vita segnata da successi musicali, amori turbolenti e, nell'ultimo periodo, da una crescente controversia sui social media.

La carriera, prima con gli One Direction poi da solista

Payne inizia la sua carriera nel 2008, partecipando alle audizioni di X Factor UK con una performance di 'Fly Me to the Moon'. Nonostante il rifiuto iniziale, torna nel 2010. Anche se non supera la fase successiva, i giudici lo uniscono ad altri quattro ragazzi, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik, formando gli One Direction. La band raggiunge un successo planetario, pubblicando cinque album, intraprendendo quattro tour mondiali e vincendo numerosi premi, tra cui sette Brit Award e quattro Mtv Video Music Awards. Vendono oltre 50 milioni di dischi tra album e singoli, prima dello scioglimento nel 2016.

Inizia quindi la carriera solista di Payne, che firma con Capitol Records. Pubblica il singolo di debutto 'Strip That Down' nel 2017, seguito da collaborazioni con Zedd ('Get Low') e Rita Ora ('For You'). Nonostante l'annuncio di un album nel 2018, pubblica solo l'Ep 'First Time' e una serie di singoli, culminando nell'album 'LP1' nel 2019.

La vita privata

La vita privata di Payne è altrettanto intensa. La relazione con la cantante Cheryl, giudice di X Factor, dal 2015 al 2018, gli regala un figlio nel 2017. Segue una relazione tumultuosa con la modella Maya Henry, tra fidanzamenti e separazioni, fino alla rottura definitiva nel 2022. Successivamente, frequenta brevemente Aliana Mawla prima di iniziare una relazione con Kate Cassidy, con la quale, secondo alcuni media inglesi, era insieme fino a qualche giorno prima del tragico evento.

Negli ultimi tempi, Payne era al centro di polemiche online. Dalle critiche per il suo comportamento al concerto in Argentina di Niall Horan, ex collega della band, dove è stato accusato di cercare l'attenzione dei fan, alle accuse, non esplicite ma pesanti, dell'ex fidanzata Maya Henry. La modella ha, infatti, pubblicato un romanzo che sembra ispirarsi alla loro relazione, in cui descrive una relazione tossica e violenta. A peggiorare ulteriormente la situazione, un video su TikTok in cui lo accusava di molestarla con messaggi e chiamate. E adesso sui social, molti utenti hanno espresso solidarietà alla modella: "Maya, mi dispiace che ti incolpino per aver parlato di quello che hai passato. Non farti abbattere, hai tutto il diritto di parlarne", ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: "Non è colpa tua". Al momento, Maya Henry, così come l'attuale fidanzata Kate Cassidy e gli altri ex membri degli One Direction, non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla morte di Payne.