A distanza di 28 anni dalla pubblicazione di 'Certe Notti' (brano che uscì il 25 agosto del 1995), oggi esce 'Una canzone senza tempo', il secondo singolo (dopo il primo brano 'Riderai') di Luciano Ligabue che anticipa il suo nuovo album di inediti, 'Dedicato a noi' (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre. 'Riderai' e 'Una canzone senza tempo' sono stati scritti da Ligabue e prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.

Ligabue dedica la sua nuova canzone a Roma che con il suo fascino e i suoi miti fa da cornice a una storia d’amore. Ed è proprio la città eterna che fa da sfondo al videoclip del brano, online da oggi, in cui una ragazza, interpretata dalla giovane attrice Coco Rebecca Edogamhe, vaga per le strade di Roma alla scoperta delle sue bellezze e del suo incanto, fino a ritrovarsi al concerto di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico. Il videoclip, per la regia di Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra).

Dopo aver fatto 'urlare contro il cielo' di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Ligabue si prepara a tornare sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport delle principali città italiane.