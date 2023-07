Ligabue oggi in concerto a San Siro, ecco il calendario del tour autunnale

Tutto pronto per il concerto di stasera di Luciano Ligabue a San Siro, primo dei due eventi live negli stadi programmati per il mese di luglio. Lo show del rocker di Correggio inizierà alle 21.00, ma gli ingressi saranno scaglionati nel corso della giornata: a partire dalle 15.30 Barmario, prato e prato gold dalle 16.00, I, II e III anello dalle 17.00. La prossima tappa dei live toccherà lo stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 luglio.

Pronto per settembre nel frattempo 'Dedicato a noi', nuovo album di inediti di Luciano Ligabue che uscirà a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico e che è stato anticipato in radio dal singolo 'Riderai'. Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile.

Intanto raddoppiano tre date del tour che quest’autunno vedrà Ligabue protagonista nei palasport delle principali città italiane e che partirà il 9 ottobre dall’Arena di Verona. Questo il calendario aggiornato delle date:

9 ottobre 2023: Arena di Verona

10 ottobre 2023: Arena di Verona NUOVA DATA

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR NUOVA DATA

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM NUOVA DATA

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA