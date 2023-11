Lino Banfi annuncia il ritiro da Ballando con le stelle 2023 e, salvo ripensamenti, lascia il programma di Raiuno dopo la terza puntata. "Che cosa potrei ottenere più di quanto ho ottenuto in 3 puntate? Io stasera lascio alla grande, come Greta Garbo. Voglio lasciare lo spazio a chi merita più di me, non ce la faccio. E’ più forte di me", dice dopo la sua esibizione, premiata con ottimi voti dai giudici. Milly Carlucci cerca di convincere l'attore a congelare la decisione in attesa magari di una provvidenziale marcia indietro: "Lino, ragioniamoci. Non prendere decisioni affrettate". Cambierà idea?