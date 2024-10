"Non ci sarà mai nessuno come lui". Con queste parole, accompagnate da una serie di foto e da un commovente messaggio su Instagram, Madonna ricorda il fratello minore Christopher Ciccone, morto a 63 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Secondo un rappresentante della famiglia, si è spento serenamente, circondato dal marito, l'attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari.

Nel suo post, Madonna ripercorre il profondo legame con il fratello: "Mio fratello Christopher se n'è andato. È stato la persona a me più vicina per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame, nato dall'intesa di essere diversi in una società che ci avrebbe ostacolato per la nostra incapacità di conformarci allo status quo. Ci siamo presi per mano e abbiamo ballato nella follia della nostra infanzia. La danza era la nostra supercolla. Scoprirla nella nostra piccola città del Midwest mi ha salvata, e poi è arrivato mio fratello, e ha salvato anche lui".

Il ricordo si sposta poi a New York, dove i due fratelli si sono trasferiti, continuando a "ballare nella follia" della metropoli, immergendosi nell'arte, nella musica e nel cinema. "Abbiamo ballato attraverso la follia dell'epidemia di Aids, andando ai funerali, piangendo, e poi tornando a ballare. Abbiamo ballato insieme sul palco all'inizio della mia carriera, e alla fine è diventato il direttore creativo di molti miei tour. In fatto di buon gusto, mio fratello era il Papa, e dovevi baciargli l'anello per avere la sua benedizione. Abbiamo sfidato la Chiesa Cattolica, la polizia, la morale comune e tutte le figure autoritarie che ostacolavano la libertà artistica", scrive la pop star.

"Mio fratello era al mio fianco. Era un pittore, un poeta e un visionario. Lo ammiravo. Aveva un gusto impeccabile e una lingua tagliente, che a volte usava contro di me, ma l'ho sempre perdonato. Abbiamo volato altissimo insieme e toccato il fondo. In qualche modo, ci siamo sempre ritrovati, tenendoci per mano e continuando a ballare", aggiunge. Gli ultimi anni, ammette Madonna "non sono stati facili. Non abbiamo parlato per un po', ma quando si è ammalato, abbiamo ritrovato la strada l'uno verso l'altra. Ho fatto del mio meglio per tenerlo in vita il più a lungo possibile. Ha sofferto molto verso la fine. Ancora una volta, ci siamo tenuti per mano, abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo ballato. Insieme. Sono contenta che non soffra più. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte".