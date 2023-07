Madonna, la prima foto dopo il ricovero

"Una sola rosa può essere il mio giardino Un solo amico il mio mondo". Madonna torna sui social, postando una sua foto in primo piano in cui abbraccia una composizione di rose rosa lussureggianti. Nelle storie si mostra invece abbracciata a un pupazzo. Si tratta delle prime immagini dopo il ricovero.

L'artista è stata dimessa dall'ospedale, dove era stata ricoverata per una "grave infezione batterica", lo scorso 29 giugno. Il giorno prima la notizia del ricovero e del tour mondiale 2023 rinviato.



Più di una settimana fa, Madonna aveva rotto il silenzio e comunicato con i suoi fan per la prima volta dopo il malore : "Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore. Sono sulla via del recupero e incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita", scriveva sui suoi canali social. Poi ha spiegato cosa succederà del suo tour annullato: "Il mio focus adesso è sulla mia salute, sul diventare più forte e vi assicuro che tornerò con voi più presto che potrò! Il piano attuale è quello di riprogrammare le date in Nord America del tour e cominciare in ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per la vostra cura e il vostro supporto. Con amore, M.", ha concluso.

Secondo il Sun Madonna avrebbe fatto testamento, una rivelazione che ha seminato qualche dubbio tra i fan sulle sue reali condizioni di salute, avrebbe scritto le sue disposizioni testamentarie. Ad aver spinto Madonna a prendere carta e penna per stilare le sue ultime volontà sarebbe stato il ricovero d'urgenza a fine giugno dopo un'infezione batterica. D'altra parte, ha riferito il manager, l'allarme relativo alla sua salute è stato alto e la preoccupazione alle stelle per la sua famiglia, che ha pensato che la sua ultima ora fosse arrivata.