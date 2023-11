Bobby Solo elogia i Maneskin tanto da essere disposto a fargli da apri concerto in uno dei loro spettacoli. A lanciare la candidatura è stato lui stesso oggi 7 novembre ai microfono di 'BellaMa’' su Rai2: “Spero di conoscerli, non ho mai avuto il piacere di incontrarli, ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo” ha detto intervistato da Pierluigi Diaco.

"Sono molto bravi, fanno il vero rock dal vivo. Adesso la musica molte volte è registrata, fatta in pre-produzione, mentre loro sono completamente dal vivo, come ai miei tempi preistorici Elvis e Little Richard, o come i Deep Purple, Led Zeppelin, The Who. Sono molto felice e onorato che i Maneskin portino nel mondo la musica italiana con il suono del rock".