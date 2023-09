Maneskin, fuori oggi il nuovo singolo 'Honey (Are U coming?)'

Dopo un’estate da record e alla vigilia del loro nuovo tour mondiale, esce oggi il nuovo singolo dei Maneskin, 'Honey (Are U coming?)'. A distanza di pochi mesi dall’ultimo album 'Rush!', che ha già ampiamente superato il miliardo di streaming solo su Spotify, i Maneskin tornano con un brano che è un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica inseguono e si incastrano con il testo, creando un attraente cortocircuito tra musica uptempo e carattere malinconico delle parole.

I Maneskin hanno presentato il brano in anteprima con una speciale diretta streaming mondiale sui loro profili Instagram e Facebook, durante la quale la band si è esibita in un’incendiaria live session dal Gazometro di Roma. Dopo aver scaldato il pubblico sulle note di 'Beggin' e 'I Wanna Be Your Slave', è stato lo stesso Damiano a ringraziare tutti i fan connessi e a lanciare finalmente il nuovo singolo: 'Oggi siamo qui perché stiamo per presentare per la prima volta in assoluto il nostro nuovo singolo 'Honey (Are U coming?). Siamo molto emozionati e non vediamo l’ora di suonarla dal vivo in tour per voi''.

Le prossime occasioni per ascoltare dal vivo 'Honey (Are U coming?)' saranno il 'Rush! World Tour', che prenderà il via proprio questa settimana – il 3 settembre da Hannover, in Germania – e l'atteso evento degli Mtv VMAs, il prossimo 12 settembre: i Maneskin sono infatti ancora una volta in nomination, quest'anno nella categoria 'Best Rock', con la loro canzone 'The Loneliest', insieme ai Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers. Dopo la vittoria dello scorso anno nella categoria 'Best Alternative' con 'I Wanna Be Your Slave', è la prima volta in assoluto che un artista italiano viene nominato in due categorie principali per due anni di seguito.

''Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour, avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L'abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles - ha spiegato Victoria sulla genesi di , 'Honey (Are U coming?) - Siamo davvero felici del risultato e pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi''. ''È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po' di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto - ha aggiunto Damiano in merito al significato della canzone - È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio''.

Da settembre i Maneskin saranno di nuovo live con il loro 'Rush! World Tour', tournée che li vedrà esibirsi, dopo il grande successo del precedente tour americano, per il quale sono stati venduti oltre 100.000 biglietti, nelle maggiori arene del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), Giappone, Regno Unito, Europa e per la prima volta in Australia, con tantissime date già sold out: tutte quelle giapponesi e australiane, Hannover (Germania), Nancy (Francia), Dublino (Irlanda), San Paolo (Brasile), e alle quali si aggiunge anche Buenos Aires (Argentina).

Il 'Rush! World Tour' arriva dopo gli speciali show estivi negli stadi italiani e gli straordinari debutti al Glastonbury Festival e al Primavera Festival, ma soprattutto sulla scia dell’enorme successo dell’album RUSH!, pubblicato a gennaio 2023. Dalla sua uscita, l’album ha dominato le classifiche di vendita, raggiungendo il primo posto in 15 paesi ed entrando nelle prime 5 posizioni in 20 paesi. Totalizzando oltre 1,3 miliardi di stream globali e raggiungendo la settimana scorsa 1 miliardo di stream solo su Spotify, 'RUsh!' ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di oltre 9 miliardi di stream globali per l’intera discografia dei Maneskin.