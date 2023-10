Amanda Lear ha detto ai Maneskin e al duetto con Damiano David al Festival di Sanremo. "E' stato uno sbaglio mio", confessa l'artista a Geppi Cucciari, nella puntata di Splendida Cornice su Rai 3. "Non li conoscevo, io vivo in Francia. Ora sono noti in tutto il mondo, ma 2-3 anni fa erano famosi in Italia... non in Francia... Quando mi hanno chiamato, ho chiesto 'quanto mi pagate?'. Loro si sono un po' offesi, 'siamo un gruppo famosissimo'. Ma io ho risposto 'sono a Parigi, devo prendere l'aereo e venire a Sanremo, truccarmi...'... E insomma non si è più fatto...".