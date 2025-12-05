Marilyn Manson, sold out la data di Roma a luglio

L’artista americano, reduce dal concerto tutto esaurito alla ChorusLife Arena di Bergamo del 25 novembre scorso, si esibirà alla Cavea Auditorium Parco della Musica il 14 luglio 2026. Previste altre due date a Ferrara e Bari
Prosegue il successo di Marilyn Manson in Italia. L’artista americano, reduce dal concerto tutto esaurito alla ChorusLife Arena di Bergamo del 25 novembre scorso, annuncia oggi il sold out della data estiva prevista al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica) in programma il 14 luglio 2026.
Restano ancora disponibili biglietti per gli altri concerti estivi della rockstar che si terranno al Ferrara Summer Festival sabato 11 luglio 2026 e alla Fiera del Levante di Bari il 13 luglio 2026. Tagliandi già in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita.