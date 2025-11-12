Marilyn Manson, tre date in Italia nel 2026

Dopo il successo dei concerti del 2025 a Milano e Bergamo, dove è atteso il 25 novembre prossimo, Marilyn Manson annuncia a grande richiesta tre nuovi appuntamenti estivi in Italia la prossima estate. Gli show si terranno sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio 2026 a Bari (Fiera del Levante) e il 14 luglio 2026 al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle 10 di domani.